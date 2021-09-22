Бренду Erdem в этом году исполняется 15 лет – отпраздновать день рождения Эрдем Моралиоглу решил эффектным и запоминающимся показом, который прошел не где-нибудь, а в Британском музее лондонского Блумсбери, где в 1930-х годах творила одноименная художественная группа, а сейчас живет сам дизайнер.

Юбилейная коллекция Erdem посвящена сразу двум героиням – британской аристократке и меценату Оттолайн Моррелл и поэтессе и художнице Эдит Ситуэлл. Получилось благородно и, как всегда у дизайнера, в меру драматично. «Я был очарован историями этих женщин. Обе женщины жили вне времени: Оттолайн Моррелл в 1930-х годах носила эдвардианские платья, а Эдит Ситуэлл предпочитала средневековые вещи. Они жили не в том месте и не в то время», – приводит Buro 24/7 слова дизайнера. Оглядываясь на 15-летнюю историю бренда, можно увидеть, что он всегда пытался исправить подобные ошибки, перемещая старинные платья в современный контекст.

Свой интерес к этим двум персонам Моралиоглу выразил с помощью платьев, которые отсылают нас к XIX веку – модели ходили по подиуму в пышных нарядах с оборками, цветочными принтами, объемным рукавами, корсетами и внушительными бантами в стиле Erdem, отмечает Elle. В общей сложности, в коллекцию вошли 29 платьев.

Также на показе появились строгие и минималистичные брючные костюмы, тренчи и юбки-карандаши, жакеты-кроше, приталенные длинные пальто, романтичные кроп-топы, полупрозрачные лонгсливы и, конечно, аксессуары – высокие перчатки, широкополые шляпы с драпировкой и асимметричные серьги с жемчугом. Получилось как всегда благородно и со вкусом.