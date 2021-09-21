На открывшейся несколько дней назад Неделе моды в Лондоне прошел показ новой весенне-летней коллекции 2022 David Koma. Местом для проведения шоу основатель бренда Давид Кома выбрал центр водных видов спорта, спроектированный великим архитектором Захой Хадид. Выбор локации шоу не случаен: как описал коллекцию сам дизайнер, «это сочетание купальных костюмов с гламурной эстетикой старого Голливуда».

Во время показа модели буквально ходили по воде, которой был полностью залит подиум: они показали обтягивающие платья, имитирующие гидрокостюмы, топы от купальников, провокационные мини-юбки с разрезами и кристаллами и комбинезоны, высокие перчатки и ботфорты, пишет WFC.

Провокационные и соблазнительнее образы смягчали разноцветные перья – они обрамляли как вечерние платья, так и аксессуары: сумки и чулки. Также Давид Кома не был бы собой, если бы не добавил в свою коллекцию пайетки: блестки покрыли брючные костюмы, прозрачные комбинации, вечерние платья и кислотные брюки.

В итоге получились футуристические, яркие образы, от которых невозможно оторвать глаз. «Бизнес вырос, доходы во время пандемии превзошли все ожидания. К счастью, оказалось, что мои клиенты любят выглядеть хорошо, даже когда сидят дома», – отметил Кома.