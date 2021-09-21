Французский бренд Isabel Marant объявил о новом назначении. Впервые у парижской марки, основанной в 1994 году Изабель Маран, появится художественный руководитель. Им станет дизайнер голландского происхождения Ким Беккер.

Беккер – выпускница академии искусства и дизайна в голландском Арнеме. Ранее она также сотрудничала с Chloé и Saint Laurent. В новой роли она «будет работать бок о бок с Изабель Маран и курировать женскую и мужскую линии прет-а-порте, а также коллекции аксессуаров, способствуя росту и развитию модного Дома», – цитирует Fashion network пресс-релиз Isabel Marant. Никакие другие детали не сообщаются.

Стоит отметить, что Ким уже работала в Isabel Marant – с 2008 по 2018 год дизайнер была креативным директором модного Дома. Затем она перешла в Saint Laurent, чтобы курировать дизайн преколлекций.

Напомним, что после того, как в 2016 году 51% компании перешли французскому инвестиционному фонду Montefiore, марка значительно ускорила развитие, в частности, расширив предложение. Так, в 2018 году была запущена мужская линия, за дизайн которой отвечает Барнабе Харди, затем появились линейка оптики и часовая линия. Вполне очевидно, что назначение Ким Беккер в качестве художественного руководителя – это новый шаг в развитии Isabel Marant.