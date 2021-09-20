В августе российский бренд 12 Storeez объявил о перезапуске мужской линии, главной ставка в которой отныне делается на комфорт и практичность.

«Впервые мы выпустили одежду для мужчин два года назад и практически сразу столкнулись с пандемией, которая потребовала от нас пересмотреть подход ко многим бизнес-процессам. Мужская линия не была в тот момент приоритетным направлением, и мы решили приостановить работу над ней, чтобы сберечь ресурсы. Сейчас мы возвращаемся — с учетом накопленного опыта, с точным пониманием нашей аудитории и новым взглядом на современный мужской гардероб», – приводит Buro 24/7 слова сооснователя и генерального директора 12 Storeez Ивана Хохлова.

В рамках перезапуска линейки команда марки представила капсульную коллекцию денима для мужчин. Съемка с вещами из нее, озаглавленная «В дороге», была вдохновлена автомобильными путешествиями и прошла в Лос-Анджелесе.

В капсулу вошли рубашки, куртки и джинсы. Как отмечает Fashion Network, при создании моделей использовался классический деним высокой плотности (13,5 OZ), изготовленный из длинноволокнистого хлопка. Ткань окрашена безопасными для природы и человека красителями, при производстве использовались ветряная и солнечная энергии (есть сертификаты Oeko-tex Standard 100, ISO 9001, We are water).

Сочетать деним предлагается с базовыми футболками, лонгсливами в полоску, трикотажными поло с длинным рукавом, водолазками, пиджаками и утепленными жилетами.

Цвета коллекции продуманы таким образом, чтобы к джинсам можно было подобрать рубашку такого же оттенка, составить total look из денима, а универсальные силуэты подойдут мужчинам вне зависимости от возраста и типа фигуры, отмечает РИА Мода.