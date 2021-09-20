Mango представил рекламную кампанию новой осенне-зимней коллекции, которая получила название Family Portraits (Семейные портреты). В ней снялись члены семи реальных испанских семей – пары, бабушки и дедушки, братья и сестры, матери и отцы, – которые рассказывают свою историю. Таким образом бренд демонстрирует, что новая коллекция включает самые разные модели, и каждый сможет найти в ней образы в своем стиле, отмечает Fashion Network.

Фото и видео из новой кампании бренда сделаны в духе домашнего архива. Догадаться о том, что это реклама модного брендп можно разве что по одежде, в которой позируют герои. На снимках новоиспеченные модели демонстрируют пальто, объемные куртки, трикотажные свитеры, кожаные и твидовые жакеты, изделия из денима, куртки рубашечного кроя, пишет Beautyhack.ru. Все вещи представлены в нейтральной палитре: черном, коричневом, белом, бежевом и синем оттенках.

А дополняют их стильная обувь и аксессуары: женские сапоги, мужские кроссовки, кожаные мокасины и сумки размера макси. Дизайнеры старались создать изделия таким образом, чтобы их можно было комбинировать как в элегантные, так и непринужденные образы.

Подтверждая свои обязательства по устойчивому развитию, Mango будет впервые использовать рекламные плакаты из более экологически устойчивых материалов. Во-первых, для изготовления использован ПВХ, оказывающий меньшее воздействие на окружающую среду после утилизации, а для крепления плакатов применяют пленку Pureti, которая, по заявлениям разработчиков, обладает свойством очищения загрязненного воздуха и снижения косвенных выбросов парниковых газов, пишет New Retail.Рекламные баннеры можно будет увидеть в Мадриде и Барселоне.