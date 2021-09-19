В начале августа американский исполнитель Фрэнк Оушен объявил о запуске собственного модного проекта Homer. Сразу же после этого внимательные онлайн-пользователи заговорили о коллаборации артиста с Prada. На это указывало несколько вещей с логотипом итальянского модного Дома, которые можно было заметить в обширном 160-страничном каталоге Homer, пишет Mcmag.

Теперь же догадки поклонников подтвердились: совместная коллекция Homer x Prada под названием «Prada for Homer 1» официально поступила в продажу. Это первый совместный релиз итальянского Дома c артистом, которого считают поклонником бренда. Как отмечает DTF Magazine, В 2020 году он стал лицом кампейна к запуску новой весенне-летней коллекции Prada. Годом ранее Оушен надел костюм и анорак бренда на бал Института костюма Met Gala, а еще снялся в вещах Prada в фотосессии для W Magazine.

В дебютную коллекцию вошли всего три изделия: анорак, рюкзак и поясная сумка. Все изделия, представленные в четырех цветах, были произведены в Италии. Судя по всему, аксессуары выполнили из фирменного нейлона бренда. Оушен также показал мини-лукбук, снимки для которого сделал Тайрон Лебон.

Приобрести предметы из коллаборации уже можно в нью-йоркском бутике Homer.