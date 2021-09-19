Крупнейшая российская сеть магазинов «Снежная Королева» представила новую премиальную линию собственного производства Limited Edition. В основу первой коллекции легли палитра чистых оттенков, минималистичный стиль и натуральные материалы высокого качества – шерсть, кашемир, хлопок и натуральная кожа.

Вдохновением для создания Limited Edition стали модные образы динамичных и целеустремлённых жительниц больших городов, стремящихся к балансу во всех сферах жизни. Их ежедневный выбор одежды определяется возрастающей тенденцией разумного потребления и принципом капсульного гардероба, который состоит из вещей, сочетающихся между собой и подходящих для самых разных случаев.

Так, в осеннюю капсулу вошли пальто классических силуэтов, халаты и стеганые куртки из денима с внутренней подкладкой из натуральной овчины калган, линия трендовых вещей из кожи: утепленное кожаное пальто-тренч, жакеты, брюки и юбки. Зимняя линия представлена разнообразными моделями пальто из натуральной овчины, дубленками, а также нестандартными аксессуарами – панамами и шопперами из экомеха, выполненныами из овечьей шерсти. Создать законченный образ помогут модели из трикотажа – джемперы, топы, жилеты.

Как отмечают представители бренда, соединение городского стиля, натуральных оттенков и природных материалов образует идеальный баланс между природой и большим мегаполисом, где людям часто не хватает простора, зелени, воздуха. Одежда естественных цветов и обволакивающие, согревающие материалы создают ощущение комфорта и одновременно позволяют ощутить себя ближе к природе. В Москве линия Limited Edition доступна в магазинах сети в ТРК «Метрополис», ТЦ «Columbus», ТЦ «Европолис» и ТРЦ «Европейский», а также онлайн на сайте «Снежной королевы».