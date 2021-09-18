Креативный директор Swarovski Джованна Батталья-Энгельберт представила свою вторую полноценную коллекцию для бренда. Главным источником вдохновения для нее стала столица Австрии – Вена и все, что связано с этим городом. В частности, работы художника-модерниста Густава Климта и архитектурный стиль баухаус, основным принципом является идея о том, что форма следует за функцией вещи.

В коллекцию, получившую лаконичное название Collection II и отсылающую к многолетней истории марки, вошли браслеты, чокеры, ожерелья, кольца, серьги, часы, солнцезащитные очки, аксессуары для волос, бодичейны и сумки, украшенные большими и маленькими разноцветными кристаллами, а также редкими камнями – содалитом, авантюрином и тигровым глазом, пишет World Fashion Channel. Интересно, что все украшения и аксессуары позиционируются как гендерно-нейтральные

«Collection II дарит нам возможность окунуться глубже в новую волшебную вселенную. Рассматривая пристальнее богемный стиль, эстетику дизайна арт-сцены Баухаус и зеленые пейзажи Климта, мы можем рассказать историю нашего австрийского наследия в современной трактовке. И с этой точки зрения каждое кристальное изделие становится микрокосмом нашей вселенной», – приводит The Blueprint слова Джованны Баттальи-Энгельберт.

Съемками лукбука коллекции руководил фотограф Микаэль Янссон. В кампании приняли участие новые лица бренда, среди которых дочь Мадонны Лурдес Леон, плюс-сайз модель Тесс Макмиллан, французская художница Шерон Алекси, модель Малика Лубек, активистка Адвоа Абоа, певица Келси Лу и многие другие звезды.

Изделия будут доступны на сайте Swarovski и в магазинах бренда в октябре.