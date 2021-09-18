В ЦУМе прошел традиционный смотр сезонных коллекций. На один вечер пространство универмага превратилось в минималистичный павильон, вдохновленный брутализмом, из необработанного бетона, зеркального пластика и искусственного мрамора, пишет InStyle. Функционализм подчеркивался и в самих шестидесяти образах, собранных из последних новинок модных брендов.

Показ в ЦУМе посетили Мария Руденко, Аполлинария Брошь, Мария Михайлова, Юлия Калманович, Оксана Пономарева, Катя Гуссе, Игорь Андреев и многие другие.

По мотивам дефиле также был снят лукбук – в него вошли буквально все главные тренды сезона: от уютного трикотажа до вещей с цветными перьями. Как пишет Vogue, холодный сезон команда универмага предлагает встречать в уютном трикотаже Jil Sander, The Attico, Dries Van Noten и пышных шарфах Loewe, роскошных пальто Bottega Veneta, The Row и Vetements (и длинных черных вечерних платьях Valentino, Totême и Saint Laurent, дениме Alexander McQueen, Céline и Nanushka и высоких сапогах Jimmy Choo, Miista и многих других моделях брендов из портфолио универмага в сезоне осень-зима 2021/22. Прямо сейчас все вещи, представленные на шоу, можно