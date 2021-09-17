В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ открылась уникальная выставка картин и артефактов «ФЁДОР КОНЮХОВ: человек может всё!», которая стала самой крупной в Москве. Художественные работы обладателя 25 мировых рекордов собраны под кураторством Государственного Русского музея. На выставке впервые представлены артефакты из путешествий и личной коллекции семьи Конюховых, а также ожившие картины художника и эксклюзивные фильмы. Событие продлится до 31 января 2022 года. Билеты доступны на сайте ВДНХ.

На торжественном открытии Фёдор Конюхов вместе с Вадимом Цыгановым, куратором выставки, прошли по экспозиции и рассказали о представленных работах. Одной из важнейших тем стало глобальное потепление:

«Я столько раз был на Северном полюсе. Я вижу положительные изменения в Арктике: мы начали убирать и заселять земли. Когда человек будет все так очищать, все будет хорошо. Хоть я и не ученый, но вижу, что мы не готовы к таянию ледников. Заметил, что на Северном полюсе было теплее, лед стал тоньше», – великий российский путешественник и художник Фёдор Конюхов.

На выставке представлены лучшие картины Фёдора Конюхова, среди которых «Иринушка», «Красная чайка», «Из последних сил», «Колесо времени», «Эверест», «Кайлас», «Лестница в небо» и другие.

«Они же как дети – все любимые, – рассказывает о своих картинах Фёдор Конюхов. – У меня нет определенного стиля. Какой может быть стиль, когда я спустился с Эвереста и пишу картину? Или когда я прихожу в мастерскую, а у меня плохое или хорошее настроение, какой тут стиль? Стиль – это заученные ремесленники. Нужно уметь видеть цвет, видеть форму. Моя чайка – это не образ, а выражение себя».

«Мы видим перед собой гениального путешественника, гениального художника. Некоторые работы Фёдор может переписывать много лет, даже брать с собой в путешествия, чтобы продолжать над ними работать. Каждая из этих картин что-то в себе несет, и анализировать необходимо каждую деталь», – куратор выставки, друг путешественника, продюсер, художник и поэт Вадим Цыганов.

Сочетание экспонатов на выставке создает эффект погружения, гости могут пройти по следам великого исследователя и окунуться в атмосферу приключений: покорение семи вершин мира, включая восхождение на Эверест, трансатлантическое кругосветное плавание, пересечение Тихого океана в обоих направлениях, автономная экспедиция к Северному полюсу, кругосветное путешествие на воздушном шаре из Австралии и многие другие.

На выставке действует штаб и кабинет Фёдора Конюхова, походный кинотеатр, а также представлена инсталляция «1100 дней в океане», лестница восхождения, оформленная иллюстрациями Фёдора Конюхова для книги «Один в лодке. Читая Лаоцзы. Дао-Дэ Цзин», специальная коллекция «Арт Конюхов» дизайнера и певицы Вики Цыгановой. В программе предусмотрены различные мастер-классы, в том числе под руководством легендарного путешественника. Проект реализуется при поддержке компании «ФОРЭС» и «Фонда поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых».

«Своими делами, знаковыми историями, путешествиями по миру, созданием картин и отношением к жизни Фёдор Конюхов расширяет наши представления о человеческих возможностях. Личность автора многогранна и исключительна, и для нас это большая честь – поддержать проект, который полностью отражает наши представления о том, к чему нужно стремиться», – генеральный директор «ФОРЭС» и учредитель «Фонда поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых» Сергей Шмотьев.

Стартовал совместный проект ведущего приложения для создания коротких видео TikTok и выставки Фёдора Конюхова. В рамках проекта запланированы эфиры с ведущими тревел-креаторами TikTok: @mike.around.the.world (1,4 млн подписчиков), @cosmotravel (965,3 тыс. подписчиков), а @artemray (139,8 тыс. подписчиков) проведет онлайн-экскурсию по выставке. Челлендж под хештегом #ПутешествуйКакКонюхов, участники которого делятся своими самыми яркими и необычными путешествиями, уже собрал 34,4 млн просмотров. Лучшие видеоролики будут транслироваться прямо на выставке, а главный победитель сможет полетать на воздушном шаре.

Специально к открытию уникальной выставки картин и артефактов «ФЁДОР КОНЮХОВ: человек может всё!» крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ «ЛитРес» и самый большой маркетплейс авторских туров в России YouTravel.me создали тематические подборки от Федора Конюхова. «ЛитРес» собрал любимые книги путешественника, среди которых произведения русских и зарубежных классиков, древние писания и книги авторства самого Конюхова. На всю подборку действует скидка по промокоду Konyukhov. Экспедиции Фёдора Конюхова вдохновили YouTravel.me составить подборку авторских туров в разные уголки России и мира: от Камчатки до Карелии, от Перу до Непала. Тщательно отобранные туры помогут каждому на личном опыте почувствовать себя путешественником.

Справочно: Фёдор Конюхов – известный на весь мир путешественник, художник, протоиерей Русской православной церкви, академик Российской академии художеств, руководитель Школы путешественников АНО духовного, спортивного и культурного развития населения «ГЛОБУС». На его счету 25 мировых рекордов, часть из которых занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Он первым в мире достиг всех пяти полюсов планеты. Стал первым россиянином, покорившим все семь вершин. Первым в России достиг Северного и Южного полюсов на лыжах, совершил одиночное кругосветное плавание и кругосветный полет на воздушном шаре.