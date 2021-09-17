«Что посеешь, то и пожнёшь», – этот древний библейский принцип лёг в основу юбилейной коллекции бренда Akhmadullina, презентация которой прошла в нестандартном месте – на Истринской сыроварне Олега Сироты. Гости смотрели показ, сидя на стогах сена, а модели шли по подиуму мимо коровника. Сеттинг выглядел символично: праздник урожая – время подведения итогов долгой, кропотливой работы, которую дизайнер и основатель бренда Алена Ахмадуллина на протяжении двух десятилетий посвящала переосмыслению русских фольклорных мотивов, переработке элементов традиционного костюма и реинкарнации на подиуме сказочных сюжетов и народных легенд, пишет InStyle.

Перед началом шоу все грелись горячим чаем из самовара, кутались в дутые куртки бренда, которые выдавали прямо на месте, и умилялись телятам. После всех приглашенных ждал настоящий деревенский обед на свежем воздухе.

На подиуме Алена Ахмадуллина представила все то, в чем стала экспертом за 20 лет существования бренда – женственные модели с вышивкой и стежкой, сказочные мотивы, вязанные крючком вещи. Героиня юбилейной коллекции Akhmadullina – настоящая современная царевна, которая решила сбежать из суеты мегаполиса в тишину деревенской жизни.

Как отмечает Harper’s Bazaar, тематически показ можно было разделить на пять блоков, каждый из которых отражает характерные для творчества дизайнера узнаваемые приемы. Первый блок – вещи в нейтральной гамме из сизых, пудровых и телесных оттенков и униформенная линейка из денима. Второй блок посвящён знаковым приёмам бренда – принту и стежке, напоминающими о традиционных фуфайках. Третий блок состоит из сложносочиненных вещей, связанных вручную крючком (эта техника также известна под названием «кроше») и собранных из миниатюрных изображений сезонных овощей и объемных капустных листьев. И завершающий пятый блок – это вечерние образы, расшитые жемчугом в русском стиле с мотивами лубочных петушков, лошадок и капустных роз.

Отдельного внимания заслуживают аксессуары: огромные панамы ярких цветов, сумки-тоуты большого размера, ироничные сумки в форме кочана капусты и меховые косынки, которые отлично заменят шапку в любой мороз. Так, собрав лучшие дизайнерские идеи и художественные решения из истории бренда, юбилейная коллекция стала лучшей иллюстрацией пройденного за 20 лет пути бренда Alena Akhmadullina.