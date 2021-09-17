В августе этого года Айрис Апфель отметила свое столетие. Специально к юбилею американского коллекционера и дизайнера H&M выпустят коллаборацию.

«Благодаря своей яркой индивидуальности, уникальному стилю и креативному подходу к любому делу Айрис на протяжении многих десятилетий служит вдохновением миллионам людей из мира моды и за его пределами. Коллекция Iris Apfel x H&M станет оммажем не просто стилю Апфель в одежде, но и ее стилю жизни, решительному, эксцентричному, запоминающемуся», – отмечается в заявлении бренда.

Специально для шведского бренда икона стиля разработала яркие костюмы с цветочными узорами, жакеты с пышными оборками, многослойные платья с броскими принтами и массивные украшения. Коллекцию дополнят массивные украшения и выразительные аксессуары в форме растений, животных и сокровища из других миров, как любит Айрис, отмечает PROfashion. Все вещи будут созданы из переработанных и экологичных материалов, а украшения и аксессуары – из материалов, доступных для переработки.

«Стиль – это не о том, чтобы тратить много денег. Дело не в том, что вы носите, а в том, как вы себя чувствуете, когда носите это. Стиль – это самовыражение и, прежде всего, отношение к себе», – приводит L’Officiel слова Апфель.

Продажи коллаборации стартуют в начале следующего года – в избранных магазинах H&M и онлайн.

Айрис Апфель начала свою карьеру в модной индустрии как помощник дизайнера интерьеров Элинора Джонсона. В 1950 году вместе с супругом она открыла текстильную компанию Old World Weavers, занимавшуюся реставрацией старинных тканей. В 2012 году The Guardian включили Айрис Апфель в список 50 самых стильных женщин, которым за 50.