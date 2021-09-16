Дизайнер и музыкант Ниго (Nigo, настоящее имя – Томоаки Нагао), известный как основатель популярных марок A Bathing Ape и Human Made, назначен новым креативным директором Kenzo. К своим обязанностям он приступит 20 сентября, а дебютную коллекцию покажет на Неделе моды в Париже в январе 2022 года, пишет WWD.

Это первый японский дизайнер, вставший у руля Kenzo с 1999 года, когда бренд покинул Такада Кензо. Назначение создателя A Bathing Ape станет шагом в новом направлении развития Kenzo. Nigo является известным поклонником французского бренда, разбирающимся в его истории и архивах, что в сочетании с его опытом в мире стритвира должно положительно сказаться на будущих коллекциях, пишет Mcmag.ru.

«Я родился в год, когда Кензо Такада открыл свой первый магазин в Париже. Мы окончили одну и ту же фэшн-школу в Токио. В 1993 году, когда Kenzo присоединился к группе LVMH, я начал свою карьеру в индустрии моды. Я хотел бы поблагодарить Бернара Арно и Сидни Толедано за предоставленную мне прекрасную возможность», – приводит Buro 24/7 слова дизайнера.

Как сообщает WWD, в собственности у Ниго – множество архивных нарядов Kenzo, созданных покойным Кензо Такада. «Он следовал за Kenzo в течение многих лет. Я был впечатлен его личностью, его творчеством и его знаниями о Kenzo. У него сразу же появилось видение подходящего дизайна куртки, свитера. Он начал разрабатывать вещи с самого нашего первого разговора», – отметил Сидни Толедано, председатель и главный исполнительный директор LVMH Fashion Group.

Nigo сменил на этой должности португальского модельера Фелипе Оливейра Баптиста, который покинул Kenzo в апреле после окончания двухлетнего контракта.