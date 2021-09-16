Каждый родитель стремится дать своему ребенку лучшее, тем более если речь идет о здоровье малыша. Специально для самых маленьких производитель «Архыз Vita» создал уникальную по составу и чистоте воду, которую можно пить с первых дней жизни.

Согласно техническому регламенту, для детского питания подходит только природная вода без искусственной минерализации, в которой ни в коем случае не должно быть серебра, диоксида углерода и хлора. Источник «Архыз Vita» находится высоко в горах, где древние ледники полностью защищены от антропогенного влияния. Вода проходит естественную фильтрацию и имеет идеальный для детского питания состав, не подвергаясь при этом дополнительной минерализации. Количество калия, натрия, кальция и магния соответствует нормам, а вкус остается мягким от природы, так что даже самые капризные малыши будут пить с удовольствием.

Анна Молчанова, генеральный директор ООО «Торговый дом Дельта»: «Бренд «Архыз Vita» после глобального перезапуска в 2020 году уже стал наиболее динамичным и заметным на рынке, и запуск линейки продукта для малышей лишь укрепляет нашу позицию. Для нас важным приоритетом является здоровье клиентов, и именно поэтому мы просто не могли не подумать и не позаботиться о самых маленьких из них. Мы рады создавать и развивать продукт, получаемый из сердца самой природы, который помогает дарить пользу минералов и восполнять энергию с первых дней жизни».

Линейка «Архыз Vita» для малышей выпускается в удобных форматах: бутылочка 0.33 литра идеальна для прогулок, 1.5 литра - для дома и поездок, а 5 литров - для приготовления еды. Выбирая эту воду, родители могут быть уверены, что их дети пьют высококачественный продукт, каждый глоток которого несет в себе заряд силы, мудрости и заботы самой природы.