Лето прошло, пора утепляться. Бренд Malinardi поможет подготовить гардероб к холодному сезону! В интернет-магазине производителя собраны лучшие коллекции верхней одежды «Осень-Зима 2021-2022», которые можно заказать оптом.

В коллекциях вы найдёте самые базовые предметы женского и мужского гардероба. Лёгкие осенние ветровки и плащи, тёплые куртки в стиле casual, классические пальто, дутые жилеты, зимние пуховики – Malinardi предлагает вариант для любой погоды. Верхняя одежда имеет стильные и универсальные фасоны, которые сочетаются с разными образами. Каждая модель выпускается в нескольких расцветках. Цветовая линейка варьируется от нейтральных чёрных, серых и белых оттенков до ярких и более сдержанных цветов.

Верхняя одежда Malinardi – это:

• эффектные и элегантные вещи по демократичным ценам;

• стабильно высокое качество за счёт налаженного современного производства;

• первоклассные высокотехнологичные материалы – во многих моделях используются мембранные ткани, утеплитель Thinsulate®, подкладка со специальным покрытием Cold Stop®;

• проверенные временем лекала, которые обеспечивают безупречную посадку одежды;

• широкий размерный ряд – от 40 до 52 у женских коллекций и от 46 до 61 у мужских коллекций.

Оптовым клиентам производитель обеспечивает привлекательные условия сотрудничества. Для них действуют накопительные скидки, акции и специальные предложения, сезонные предзаказы, регулярные поставки коллекций. Партнёры компании также могут эксклюзивно представлять бренд Malinardi в своём регионе.

О компании:

Бренд модной верхней одежды Malinardi создан в 2013 году профессионалами в индустрии моды. За годы деятельности он завоевал доверие множества клиентов на рынке: партнёрами компании являются 500 магазинов и торговых сетей по всей России и в странах СНГ. Всего было продано более миллиона изделий. Сегодня интернет-магазин Malinardi предлагает широкий ассортимент моделей, которые реализуются напрямую от производителя по лучшим оптовым ценам. Коллекции регулярно обновляются.

Контакты:

Адрес: 125212, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 6, офис 4А

Телефон: 8-495-120-02-99

E-mail: info@malinardi.ru

Сайт: malinardi.ru