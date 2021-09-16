Мода - язык культуры и уникальная возможность сохранить традиции в современных реалиях.

10 сентября в Уфе прошёл День национального костюма. К этой дате Всемирный Курултай башкир совместно с Международным проектом для девушек и женщин «Stikhia» Эльвиры Ишмуратовой провели модное мероприятие. «Bashkir Этно Мода Day» - новое культурное событие в нашем регионе! Мы представили важный проект, который открывает имена талантливых молодых дизайнеров, поддерживает и популяризует этномоду как в нашем регионе, так и во всём мире.

Модный показ открыла коллекция дизайнера этнической одежды и украшений Иделя Хакимова.

Автор коллекции башкирской национальной одежды «Жемчужина Агидели»; победитель международного фестиваля молодых дизайнеров «Этномода» в номинации «Традиционные костюмы» и других модных фестивалей.

Также были представлены патья на Никах бренда мусульманской одежды "MIRRAL" от дизайнера Риммы Байтимировой в коллаборации с коллекцией с авторскими принтами «RUSHA» от художницы Рушании Бадретдиновой, члена Союза художников России и РБ, Союза дизайнеров России и РБ и Международной ассоциации ЮНЕСКО.

Этно показы украсила коллекция от Ателье «Эксклюзив». Шикарные образы в этностиле, которые покорили множество выставок в нашем регионе и на федеральном уровне.

Прошла премьера первой коллекции от молодого дизайнера Лилии Мухаметьяновой «Aie brand»: новая этноогранка в деловой и повседневной жизни девушек и женщин! Национальные орнаменты, этнопринты, новый почерк в современном стиле одежды. Мода адаптируется к реалиям времени, а мы задаём тренды!

Продолжили показ яркая коллекция модных аксессуаров «MOSAFER LEGEND» - сумочки из натуральной кожи, в том числе с ручной росписью. Дизайнеры используют в работе плотную кожу растительного и комбинированного дубления. Из неё вручную создают портмоне, ремни, докхолдеры, кардхолдеры и другие аксессуары.

Завершили гала-показ в роскошных меховых изделиях от Ателье «Салават»! Ателье «Салават» - это единственное в своём роде творческое пространство, где встречаются традиции и современность! Дизайн изделий из кожи и меха всегда оправдывает самые смелые ожидания! В ассортименте - верхняя и повседневная одежда, реконструкция исторических костюмов и уникальные современные платья с элементами этно, особо отмеченные на недавней выставке Легпром 2021! Ателье бережно и с трепетом украшает свои новые коллекции самобытным декором родного края!

Коллекции дополняли украшения от «ЭтноМаркет» и Гульнур Габбасовой! В нашей республике живут представители 164 национальностей. У каждой из них есть свои исторические и культурные особенности.

Национальный костюм — это не просто одежда, а большая история, которая может поведать о целом народе. Беречь его необходимо так же, как традиции и обычаи. Он, как яркий «индикатор» национальной принадлежности, помогает сохранить культурно-духовное наследие прошлого.

Мода это язык культуры, уникальная возможность сохранить традиции в современных реалиях! Сегодня мы это прекрасно доказали.В этом этнопроекте мы показали красоту этнических нарядов, уважение нашим корням, связав их с современными fashion-образами. Я очень надеюсь, что в дальнейшем наш проект не раз будет модным и ярким событием.событие!

Благодарю «Всемирный курултай башкир» за реализацию моей задумки, спасибо дизайнерам за участие и поддержку концепции модного этно-fashion-проекта! За возможность создать новый виток в национальной моде.В показах участвовали модели студии «STIKHIA» и Театра дефиле «Хомай».