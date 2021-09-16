С 7 по 9 сентября в ЦВК «Экспоцентр» состоялась 10-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ-2021. Осень». Юбилейное мероприятие проходило в рамках первого осеннего сезона «Форума текстильной и легкой промышленности России». Главный акцент экспозиции и деловой программы был сфокусирован на успешном опыте российских региональных компаний в вопросах обновления отрасли, поддержке эффективных производственных проектов, межрегиональной интеграции и сотрудничестве.

Востребованность мероприятия показали рекордные количественные показатели:

выставка прошла на площади 8 400 кв. м самого современного павильона 2 ЦВК «Экспоцентр»

кв. м самого современного павильона 2 ЦВК «Экспоцентр» в мероприятии приняли участие 230 компаний из 14 стран мира: России, Белоруссии, Узбекистана, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Турции, Китая, Республики Кореи, Индии, Малайзии, Сирии, Японии.

компаний стран мира: России, Белоруссии, Узбекистана, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Турции, Китая, Республики Кореи, Индии, Малайзии, Сирии, Японии. на выставке были организованы две национальные экспозиции – из Турции и Узбекистана;

9 370 профессионалов отрасли посетили экспозицию;

профессионалов отрасли посетили экспозицию; на 38 мероприятиях деловой программы было зарегистрировано более 1 500 участников onsite и плюс 1 199 online.

Церемония открытия ознаменовалась важным событием – был подписан меморандум о сотрудничестве между Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) и Белорусской ассоциацией предприятий легкой промышленности. Андрей Разбродин и Наталия Мурашко выразили надежду на успешное сотрудничество и развитие отношений двух стран в сфере легкой промышленности, закрепленное соглашением.

Во время торжественного открытия состоялось награждение победителей профессионального конкурса INTERFABRIC-2021. В номинации «Структура и поверхность» члены жури лучшей выбрали продукцию компании «Анхель», в номинации «Устойчивое развитие» – Свердловский камвольный комбинат, в номинации «Отделка и декорация» – Bordo Tekstile и в номинации «Рисунок» - «Универсал текстиль».

На экспозиции были представлены стенды таких компаний как: «МИРтекс», Брянский камвольный комбинат, Свердловский камвольный комбинат, «КотМарКот», «Мех Оретекс», «Пигмент», ТД «Коттон Пром», «Эксуви», «Миассфурнитура». О высоком уровне организации мероприятия свидетельствуют отзывы участников выставки.

Высокую оценку выставка «ИНТЕРТКАНЬ» получила от Министерства промышленности и торговли РФ, которое традиционно оказывает поддержку текстильному форуму, проводимому Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ), а также от Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, представителей крупного отраслевого бизнеса.

«Крайне важно демонстрировать позитивные тенденции развития отрасли, – отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров. – Министерство планирует поддерживать все направления, которые развиваются сегодня. Главным для нас сейчас является техническое перевооружение предприятий. Но при этом нам нужно постоянно усиливать критерии, так как количество заявителей постоянно растет, поэтому для нас важны приоритеты при выделении субсидий. Мы будем развивать все то, что связано с массовым потреблением продукции всех направлений отрасли. Но дальнейший прирост возможен только при честном и открытом диалоге и взаимодействии между всеми заинтересованными участниками. «ИНТЕРТКАНЬ» позволяет создать общее впечатление о состоянии дел в отрасли. Минпромторг всегда ее поддерживал и готов продолжать эту практику».

Проходившую вместе с «ИНТЕРТКАНЬ» выставку контрактных швейных производств FACTORY OUTSOURCE WEEK посетили более 1 200 ЦЕЛЕВЫХ специалистов. По словам участников, на мероприятии было осуществлено более 900 деловых контактов и заключено более 600 новых договоров о сотрудничестве.

Деловая программа выставки «ИНТЕРТКАНЬ-2021.Осень» прошла в рамках «Форума текстильной и легкой промышленности России» и была объединена общей темой «Развитие легкой промышленности России: опыт регионов». В ее рамках деловой программы обсуждались кадровые вопросы, стоящие перед индустрией, поднималась тема важности рекламного продвижения производств, рассматривались практические способы аналитики в текстильном дизайне и способы нейтрализации влияния мировых событий на отечественный дизайн.

Ключевым мероприятием форума стала панельная дискуссия «Текстильная и легкая промышленность: новые отношения в постпандемийном мире – опыт и успех российских регионов». Основные выводы, сделанные экспертами, заключались в необходимости увеличения кадрового потенциала отрасли, активной цифровизации в розничном бизнесе, реализации инновационных проектов в регионах, усилении различных форм госрегулирования, а также повышении конкурентоспособности отрасли.

Не менее важным событием программы стала дискуссия «Нетканые материалы, сырье и готовая продукция», на которой представители различных направлений легкой промышленности обсудили актуальные вопросы, касающиеся как подготовки сырья для производства нетканых материалов, так и создания готовых изделий из них.

Дальнейшее развитие на выставке получили специальные экспозиции салонов Textile&Home и Textile Print. Большое внимание аудитории привлек Салон TEXTILE&HOME, который в рамках выставки представил не только отдельную экспозицию, но и блок специализированной деловой программы в конференц-зале «Диспут». Она включила в себя множество практико-ориентированных мероприятий, которые могут заинтересовать дизайнеров по текстилю и интерьеру, декораторов, проектировщиков, представителей бизнеса в области домашнего текстиля, а также встречи со знаменитыми экспертами в области дизайна, текстиля и легкой

Главной целью выставки «ИНТЕРТКАНЬ-2021.Осень» было объединение отраслевого сообщества с целью демонстрации передовых достижений текстильной промышленности и одновременно серьезной проработки вопросов развития индустрии. Подводя итоги осеннего сезона, организаторы уверены, что заявленная цель была достигнута, и готовятся к проведению весеннего сезона выставки «ИНТЕРТКАНЬ-2022. Весна», который будет посвящен решению стоящих перед отраслью задач стратегического характера.