По традиции Неделю моды в Нью-Йорке завершил показ новой коллекции Tom Ford, который прошел в театре Дэвида Коха в Линкольн-центре. После пандемийного затишья дизайнер снова двигаться в сторону более привычных для себя праздничности и гламура.

Именно поэтому в новом сезоне Форд сделал ставку на яркие цвета и блестящие текстуры, придавав не самым сексуальным вещам и порой откровенно спортивным вещам соблазнительный характер. Так, например, он представил разнообразные вариации брюк карго, выполненных из яркого шелка, – модели носили их на бедрах и сочетали с бельевыми топами, массивными украшениями и атласными босоножками на шпильке, отмечает Elle.

Помимо этого, в коллекцию вошли топы и майки, брюки и юбки ярких цветов, покрытые блестками, свободные атласные пиджаки, базовые корсеты, а также блузки, украшенные пайетками, и топы в рубчик из нитей металлик. Не обошлось и без традиционных джинсовых курток, расшитых цепями, и золотых костюмов с леопардовым принтом, пишет The Blueprint.

В качестве аксессуаров дизайнер предлагает миксовать золотые и серебряные украшения. Это массивные цепи, браслеты, пояса и чокеры, которые дополнили как женские, так и мужские образы. Также модели продемонстрировали заколки для волос, покрытые кристаллами, и атласные босоножки на высоком каблуке.

Как отмечает World Fashion Channel, яркость коллекции подчеркнули не только выбор цветовой палитры и обилие переливающихся деталей, но и тот факт, что само шоу прошло практически в полной темноте – представить образы Tom Ford на подиум вышли Джиджи Хадид, Линда Хелена, Виттория Черетти и многие другие топ-модели.