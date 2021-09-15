adidas представил новую расцветку популярных кроссовок Ultraboost 21 под названием Tokyo. В России ее представили актеры Александр Горчилин и Ирина Горбачева. Они снялись в серии «гипнотических видеороликов, которые дарят энергию и вдохновляют на занятия бегом».

Горчилин изобразил телецелителя, напоминающего Анатолия Кашпировского, а Горбачева – экстрасенса. Вместе с ними в видео появились капитаны бегового сообщества adidas Runners Василий Пермитин и Диана Ахмадишина. Спортсмены продемонстрировали, как устроены Ultraboost 21 и какое количество энергии кроссовки возвращают при каждом шаге, пишет Buro 24/7.

Новая расцветка Ultraboost 21, которую продемонстрировали в ролике, получила название Tokyo. Модель выполнена в нейтральных оттенках: черном и белом. Подошва и корпус – в светлых оттенках, а по бокам располагаются три темные полоски – традиционный отличительный знак бренда. В подошву кроссовок интегрирована модернизированная система Torsion, получившая название Linear Energy Push, а в промежуточной подошве содержится на 6% больше гранул Boost для улучшенной поддержки и комфорта во время бега, отмечает Fashion Network.

Кроме того, модель выполнена в соответствии с принципами устойчивого развития – верх кроссовок изготовлен из материала, на 50% состоящего из переработанного океанического пластика, собранного с прибрежных территорий.

Новинка уже доступна в магазинах Adidas, а также на сайте и в приложении за 15 999 рублей.