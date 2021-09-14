Неделя моды в Нью-Йорке на этот раз проходит масштабнее, чем в прошлые сезоны. Причиной тому послужило не только ослабевание пандемии, но и возвращение многих знаменитых дизайнеров. В отличие от своих именитых коллег, Кэтрин Холлстайн никогда не уезжала из Нью-Йорка гастролировать на другие Недели моды и не игнорировала традиционный календарь.

Показ Khaite весна-лето 2022 прошел в подвале высотки Манхэттена, в декорациях бетонных столбов и плюща, который нежно их обвивал. Приглушенное освещение, минимум фотографов, никаких знаменитостей – дизайнер хотела, чтобы гости на несколько часов забыли о соцсетях и погрузились в момент, отмечает Buro 24/7 UA.

Никому из присутствующих нельзя было снимать происходящее на подиуме на камеру. Правда, Гольштейн поделилась кадрами с коллекцией сразу после. Возвращаться к тихой и размеренной жизни она предлагает в уютных трикотажных макси-платьях, бра, свободных плиссированных блузках, бомбера и атласные пуховиках и куртках с капюшонами, похожими на одеяло.

Все эти удобные повседневные вещи на показе модели носили с супернарядными платьями в пайетках и кристаллах, плащами из металлизированной кожи и кожаными корсетами, пишет InStyle. Их образы дополняли гигантские (почти в рост моделей!) сумки-хобо из фактурной замши.