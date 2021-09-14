3 сентября завершилась бизнес-сессия сезона весна-лето 2022 крупнейшей в Восточной Европе и Центральной Азии выставки модной одежды и аксессуаров CPM – Collection Premiere Moscow.

В ее рамках также состоялась премьера нового проекта, объединяющего игроков рынка нижнего белья, одежды для спорта, йоги и дома, пляжной моды и fashion-эротики – dreams by CPM body&beach.

36-й сезон CPM объединил 500 компаний-производителей с 650 модными брендами из 20 стран, а также 12 887 посетителей– специалистов по закупкам, производителей, дизайнеров и других игроков индустрии моды. Презентация коллекций будущего сезона весна-лето 2022 из Италии, Германии, Франции и Турции была организована при поддержке национальных профильных ассоциаций индустрии моды.

Важной новостью прошедшего сезона стала перенос экспозиции MadeinRussia из 7-го во 2-й павильон «Экспоцентра». Такое решение помогло повысить комфорт для посетителей, обеспечив более удобную логистику между залами CPM, а также представить большее количество коллекций, включая 15 коллективных региональных стендов в рамках программ поддержки предпринимательства в индустрии моды, а также 3 национальных стенда – Армении, Узбекистана и Кыргызстана. Благодаря уникальным возможностям выставочной площадки организаторам удалось оптимизировать гостевой трафик в 9 павильонах, а также соблюсти все необходимые протоколы санитарной безопасности Роспотребнадзора и ЦВК «Экспоцентр».

Традиционно одну из ключевых ролей в расписании мероприятий CPM сыграл Международный экономический форум инноваций и технологий fashion-ритейла Russian Fashion Retail Forum (RFRF). На протяжении 26 сезонов его деловая программа собирает ведущих экспертов рынка по производству, продвижению, продажам и развитию модной продукции, включая такие актуальные ниши бизнеса как e-commerce, фулфилмент-логистика, социальные сети и другие. Партнерами по организации панельных дискуссий, лекций, семинаров и мастер-классов являются ведущее консалтинговое агентство индустрии моды России – FashionConsultingGroup, крупнейший онлайн-ресурс о ритейл-бизнесе Retail.ru, медиа-холдинг PROfashion, а также проект «FashionПрокачка». Все мероприятия из расписания деловой программы были доступны для просмотра в режиме реального времени на официальном YouTube-канале, а также будут выложены на сайт CPM.

Кроме того, в этом году на площадке работал новый проект CPM fashion connect, который объединяет информацию об учебных заведениях, конкурсах дизайнеров и сервис по поиску работы, размещению вакансий и подбору торговых агентов. Резюме и информацию о вакансиях можно было оставить специалистам в течение выставки на стенде CPM fashion connect. Все собранные данные будут обработаны и опубликованы на сайте СРМ в специальном разделе.

Будущий 37-й сезон выставки CPM – Collection Premiere Moscow пройдет в московском ЦВК «Экспоцентр» с 21 по 24 февраля 2022. Участники представят коллекции осень-зима 2022/23. За актуальными новостями проектов можно следить через официальные сайты и социальные медиа: www.cpm-moscow.com, Facebook, Instagram, Telegram, VKontakte и YouTube.