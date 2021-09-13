Где больше нравится находиться в объективе камер или за пределами?

Добрый день! Очень интересный вопрос. Профессия фотографа, несомненно, интересная. Одно могу сказать точно, когда я работала фотографом, я познакомилась с очень большим количеством интересных людей. Каждая съемка была невероятной, я погружалось в фотосессию как в отдельный мир. Мне было очень комфортно за камерой, я не чувствовала себя лишней, а даже наоборот, я ощущала, что именно от моих рук зависит результат. Я считаю, что фотограф - это человек, которого не видно в кадре, но в то же время он присутствует во всех снимках.

А что касается меня в пределах объективов камер, я очень люблю сниматься. Иногда даже устраиваю себе фотосессии. Я считаю, что это помогает каждому человеку раскрыться, расслабиться. Буквально несколько лет назад я была достаточно зажатой в кадре, но благодаря тому, что я знала принципы работы в кадре и работала над внутренним ощущением себя, сейчас я чувствую себя очень раскрепощено, расслабленно перед камерой.

У всех, наверное, есть неудачные дубли в фотопленке телефона. Сейчас я к таким кадрам отношусь с юмором.

Какие проекты были для вас самыми значимыми?

Самый массовый и значимый для меня проект на данный момент - это мое детище - Videomood. Изначально это был курс по мобильной съёмке и монтажу на телефоне, но со временем все это переросло в проект, где мы обучаем профессии сторис мейкер и контент мейкер. Ученики после курса работают с блогерами миллионниками. Этот курс, несомненно, моя гордость.

Но я не ограничиваюсь только этим продуктом. Каждый проект для меня важен. Например, практически все мои ученики после Videomood идут на «Фокус». Здесь мы уже работаем над смыслами, построением контента и более детально разбираем бизнес и продажи в инстаграм. Несмотря на узкий профиль этот курс пользуется большим спросом даже среди блогеров и вполне успешных маленьких бизнесов.

Что сподвигло вас уйти в блогинг?

Я долго откладывала момент, чтобы начать вести свой блог. Это была какая-то маленькая мечта, которая переходила из года в год , но так и не реализовывалась. В 2020 пришёл коронавирус, всех заперли дома. У меня не было возможности выезжать на съёмку, мой магазин закрылся. Тогда и решила, что это самое время реализовывать свои мечты. Если не сейчас, то никогда. Это был маленький эксперимент. Сначала я думала, что с завершением карантина все потухнет, но блог стал настолько интересен аудитории, что я задумалась о своём первом инфопродукте. Оказалось, что блогинг — это очень захватывающе, а ещё я стала замечать, что вокруг так много крутых экспертов и блогеров, начала общаться с ними. Раньше я и представить не могла, что у меня будет такое сильное и вдохновляющееся окружение! Мой блог - это хобби, работа, увлечение и отдушина в 1 лице. Одно из лучших решений 2020 года - начать развиваться в этой сфере.

Как появился ваш первый продукт?

Первый продукт был пробой пера. Так как мой блог за очень короткий срок стал активен даже при очень маленьком количестве подписчиков, а видеоконтент вызывал отклик у аудитории, то я решила попробовать сделать серию обучающих видео, где я бы рассказывала про монтаж на телефоне. Изначально я делала такие видео в блоге бесплатно. И они набирали тысячи просмотров и комментариев с просьбами научить ещё другим фишкам. Конечно, в одно видео все мои знания не уместились бы, поэтому пришла идея создать небольшой обучающий курс с видеоуроками. Идея была набрать небольшую группу людей, где все были бы замотивированы, общительны и доброжелательны, и показать им все фишки, которые я использую. И первый поток VM вызвал фурор. Мне каждый день стали писать огромное количество сообщений с просьбой пройти курс не дожидаясь второго потока. И в этот момент я поняла, что мне нужна команда, потому что это будет очень масштабный продукт. С тех пор продукт изменился до неузнаваемости. Сейчас там более 70 уроков, 30 дополнительных материалов, приглашённые эксперты, прямые эфиры, мастер-майнды и даже офлайн выпускной.

Какой контент нужно создавать, чтобы набрать аудиторию и поднять охваты?

На самом деле любая ниша вызывает отклик у аудитории. Главное правильно себя позиционировать, делать полезный и актуальный экспертный контент и взаимодействовать с аудиторией. А вообще одним из важных элементов я бы назвала регулярность. Блог, конечно, очень сложно сделать популярным за месяц, для этого нужно больше времени. Поэтому если вы пропадаете из сторис, часто забрасываете блог и не общаетесь с подписчиками, то из этого ничего не выйдет.

Сейчас эпоха видеоконтента. Но надо не забывать, что подписчики приходят смотреть не только экспертный контент.

В первую очередь нужно не забывать про личность. Люди приходят на экспертный контент, а остаются на личность. Если вы зацепите подписчика чем-то, то он будет весь ваш, какой бы другой эксперт в этой нише его ни привлекал в свой блог исключительно полезным контентом.

Сколько можно заработать, занимаясь созданием контента? Сколько нужно уделять этому времени?

Обычно мои ученики уже на курсе находят первых клиентов и зарабатывают от 40 тысяч рублей. Это их первые клиенты и первые заказы, в дальнейшем, конечно, заработок растёт в геометрической прогрессии. Самые упертые ребята создают свои агентства, ведут индивидуальные консультации.

На последнем потоке Videomood у меня была ученица, которая в процессе обучения нашла 8 клиентов. Соответственно ее зарплата была более 150 тысяч в месяц уже в процессе обучения.

Эта специальность очень удобная с точки зрения времени работы, потому что ты можешь брать одновременно несколько клиентов. В среднем на полном ведении у опытного контент-мейкера один клиент занимает 2-3 часа рабочего времени в течение дня

5 советов как правильно и красиво оформить профиль

⁃ обязательно нужно начать с позиционирования себя и описания блога. В шапке профиля нужно дать четкую и структурную информацию, чтобы при первом посещении профиля не оставалось вопросов «кто это вообще такой и чем он занимается?»

⁃ Затем обратите внимание на визуал. Как бы не было полезно на странице, если аккаунт пестрит всеми цветами радуги и не имеет единого стиля оформления, то это вызовет скорее отвращение и нежелание доверять такому эксперту

⁃ Сейчас очень популярны reels. Через них можно набрать совершенно бесплатно лояльную и целевую аудиторию. Поэтому я советую обязательно попробовать этот формат, если ещё ничего не выкладывали туда

⁃ Также очень многие забывают про аватарку. На фото, где видно лицо эксперта, придет больше людей, такому аккаунт доверяют больше, поэтому советую посмотреть и выбрать красивое портретное фото на аватарку

⁃ Ну и не стоит забывать про хайлайтс. Почему-то многие выкладывают туда только фотографии с путешествий. Это же отличный инструмент, чтобы собрать по тематикам всю важную и полезную информацию для подписчиков. Особенно новички на странице очень внимательно смотрят хайлайтс.

⁃ А все эти моменты, про которые я говорила выше, приводят к общему впечатлению от блога. По этим ощущениям люди как раз и принимают решение подписаться на блог или нет.

Ваши пожелания, тем кто только начинает свой путь.

Не бойтесь идти вперёд. Сейчас может казаться, что профессионалов полно и вы не найдёте своего клиента, но это не так. С каждым днём открывается все больше бизнесов в онлайне, все больше экспертов приходят на площадку инстаграма. Нужно обучаться, практиковаться и все обязательно получится. Обучаться можно как самостоятельно, так и на курсах. Я же как эксперт советую вам внимательно изучать программу, по который вы идёте обучаться. Конечно, с наставником вы быстрее придёте к результату, но не забывайте перед обучением смотреть кейсы, отзывы и результаты эксперта. Чтобы быть лучшим - надо обучаться у лучших. Ну и, конечно, же всегда идти вперёд несмотря на все сложности и трудности, которые могут встать на пути. Все получится , удачи !