Один из главных «шоуменов» модной индустрии Том Браун умеет устраивать незабываемые показы. Даже во время пандемии дизайнеру удавалось создавать волшебные шоу, вдохновленные то Олимпийскими играми, то мрачными лесами, то сказочными огромными животными, пишет Elle.

И вот наконец-то после снятия санитарных ограничений и возвращения «физического» формата дефиле Браун смог воплотить свои смелые идеи, устроив грандиозный перформанс с велосипедами пенни-фартинг и образами, которые играют с воображением зрителя.

При это на один сезон Том Браун перенес свой показ в Нью-Йорк из Парижа – таким образом он решил поддержать открытие выставки «В Америке: Лексикон моды» в Институте Костюма Анны Винтур, куратором которого является его партнер Эндрю Болтон.

Модели выходили на подиум в скульптурных платьях и костюмах, занимая свои места на пьедестале – гости слово оказались в райском саду, наполненном работами Родена или Микеланджело. Как отмечает The Blueprint, в коллекцию вошли около 200 предметов: платья, рубашки, юбки, фирменные костюмы и туфли. Головные уборы моделей были украшены цветами ручной работы.

Одним из главных приемов коллекции стали драпировки-обманки. Дизайнер украсил яркие платья макси тюлевыми аппликациями в виде складок ткани и очертаний обнаженных тел. Еще одна отличительная чертапоказа – асимметричные рукава. Браун исследует формы делового классического стиля, облачая моделей в агендерные пальто, платья и жакеты с рукавами разной длины, пишет InStyle.