Пандемия коренным образом изменила привычный уклад нашей жизни – это напрямую отразилось на fashion-индустрии и сильно повлияло на творческих людей. Так, перед своим показом в Нью-Йорке он признался, что люди всегда считали его слишком серьезным, поэтому после пережитого локдауна он хочет побыть самим собой, пишет Elle.

Сезон весна-лето 2022 стал для дизайнера способом попрощаться с излишней серьезностью и представить яркие и соблазнительные наряды без ущерба для комфорта.

Выразилось это, в первую очередь, в ярких принтах и тканях, которые не свойственны коллекциям Brandon Maxwell. Многие вещи украсили психоделические рисунки с оптическими иллюзиями, клетка виши, яркая полоска и галлюциногенные грибы. Нашлось место и пайеткам, из которых были выполнены клетчатые топы, плиссированные юбки, поло и бомберы.

В коллекции можно найти спортивные костюмы, сексуальные боди, худи, переливающиеся жакеты и рубашки, блестящие толстовки. Кроме того, Максвелл показал куртки и плащи из глянцевой крокодиловой кожи и яркие плащи. Вечернюю серию представили платья без бретелей, комбинации, а также нарядные атласные костюмы с расслабленными брюками и блейзерам. Их дизайнер предложил носить вместе с топами, напоминающими лифы от бикини, отмечает WMJ.