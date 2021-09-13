Изменения в экономике, повседневной жизни и на рынке труда, которые повлекла за собой пандемия, будут анализировать еще очень долго. Спустя почти два года можно с уверенность говорить, что забота о здоровье и стремление сделать свой дом уютной крепостью вышли на первый план. Об этом говорят рост продаж товаров в категории “для дома и ремонта” и тот факт, что горожан прежде всего стал беспокоить баланс между работой и отдыхом, восстановление сил теперь стремятся сделать максимально качественным.

В августе вышло исследование сервиса для размещения объявлений "Авито Услуги" и Data Insight, в нем говорится, что в текущем году у россиян увеличился спрос на бьюти-услуги аж в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. "Россиянки стали чаще ухаживать за собой по сравнению с временем до пандемии: спрос на услуги в категории "Красота и здоровье" за первое полугодие 2021 года оказался на 150% выше, чем в аналогичный период допандемического 2019 года", — говорится в материалах исследования. Самыми популярными бьюти-услугами стали маникюр и педикюр — на них приходится 28% спроса. СПА-услуги и массаж — на втором месте по востребованности (20% спроса), на третьем — парикмахерские услуги (12%).

"Всего специалисты в сфере красоты за год выполняют порядка 335 миллионов заказов, существенная их доля, более 20%, приходится на Москву и Петербург, однако рынок растет повсеместно”. В сервисе также отметили, что к косметологам, на массаж и на стрижку записываются не только жители мегаполисов, но и менее крупных городов. Лидером стала Махачкала, где спрос на бьюти-услуги с 2019 года вырос в 14 раз. Эксперты отмечают, что популярность СПА и прочих оздоровительных услуг за два года выросла в 14 с лишним раз, а размер среднего чека составляет 950 рублей. Спрос на услуги парикмахеров и визажистов вырос более чем в два раза, косметология и эпиляция стали популярнее на 89%, а маникюр и педикюр — на 82%.

Конкуренция среди врачей-косметологов и специалистов бьюти-индустрии растет, а соответственно растет и спрос на аренду самого современного оборудования и аренду кабинетов и рабочих мест для предоставления бьюти-услуг. Появляются новые услуги и процедуры, сфера активно развивается в условиях растущего спроса. Требования к униформе работников бьюти-сферы также растет с каждым годом. Помимо традиционного требования к удобству, важна максимальная привлекательность, чтобы форма подчеркивала высокий профессионализм мастера.

Белый цвет перестал быть единственным и беспроигрышным вариантом для врачей, косметологов и нейл-мастеров. Например, в коллекциях российского бренда, специализирующегося на производстве униформы для медработников, MEDILION (@medilion_wear) множество деликатных трендовых цветов и оттенков, есть размерные сетки для 3 ростов и можно составить любую комбинацию по цвету и моделям, а также заказывать отдельно топ, отдельно брюки. Первое впечатление можно произвести лишь однажды, и бьюти-сфера - это сфера, в которой нет мелочей!