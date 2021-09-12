Модный марафон продолжает набирать обороты. Так, представить свою новую коллекцию в рамках Недели моды в Нью-Йорке пришла очередь Майкла Корса. Несмотря на последствия коронавируса, дизайнер не стал поддаваться унынию и создал в максимально женственные образы, в которых в будущем сезоне можно смело вернуться к привычному «допандемийному» образу жизни.

Главным вдохновением для коллекции «Metropolitan Romance» (Городская романтика) стала эпоха 50-х. Дизайнер попытался совместить классические силуэты с заточенными под модные тренды наряды. Так, ретро-образы с пышными юбками и приталенными платьями перемежались на подиуме с соблазнительными бра, укороченными кардиганами и кружевными мини-шортами, отмечает Tatler.

В новом сезоне Майкл Корс отдал предпочтение черно-белой гамме, но встречались и редкие исключения в виде розового, голубого, бежевого и коричневого. Так, например, большинство костюмов окрашены именно в черный, а трикотажные комплекты с шортами и платья сшиты из ткани в клетку виши. Не обошлось и без фирменных строгих пальто из шерсти оттенка camel, классических рубашек, олицетворяющий стиль делового Нью-Йорка, и пушистых свитеров, пишет Elle. В финале зрителей ждал целый парад сверкающих нарядов, в одном из которых закрыла показ Джиджи Хадид.

Кроме нее, на подиуме в этот вечер появились Кендалл Дженнер, Ирина Шейк, Имаан Хаммам, Наташа Поли, Виттория Черетти и многие другие топ-модели.