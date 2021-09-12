Креативный директор французского модного Дома Chloé Габриэла Херст на Неделе моды в Нью-Йорке показала новую коллекцию своего бренда Gabriela Hearst.

В нее вошли платья и комплекты из свободных топов и брюк с узорами, нейлоновые накидки, атласные рубашки, вязаные и кожаные платья, платья с плиссированными рукавами-фонариками, а также пончо, брючные костюмы с удлиненными двубортными блейзерами, пальто и шелковые комплекты, отмечает The Blueprint. Вещи украсили яркие вставки, связанные крючком, и сюрреалистические принты.

При работе над моделями одежды дизайнер вдохновлялась коллекцией минералов арт-дилера Хестер Даймонд. Поэтому на некоторых платьях появились нашивки в виде минералов в разрезе. Также Херст представила минеральные массивные колье. Дополняли образы объемные сумки с бахромой и сеткой, которые пригодятся для пляжного отдыха следующим летом.

Стоит отметить, что для создания коллекции дизайнер привлекла к сотрудничеству представителей индейского народа навахо, проживающего на территории США, компанию Manos del Uruguay, занимающуюся производством пряжи, которую вручную окрашивают женщины из сельских кооперативов Уругвая, а также с боливийское творческое объединение Madres & Artesanas Tex. «Мы делаем вещи хорошего качества и при этом помогаем другим расширять их возможности», – приводит World Fashion Channle слова Херст.