На Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ новой коллекции Moschino весна-лето 2022, которую креативный директор бренда Джереми Скотт посвятил одежде в детском стиле и актрисе Фрэн Дрешер – американской версии нашей «прекрасной няни» Вики Прутковской, которая была поклонницей костюмов авторства Франко Москино. Как отмечает World Fashion Channel, место для проведения шоу – Брайант-парк – дизайнер выбрал не случайно: здесь он часто проводил время в начале карьеры и искал вдохновение для своих первых образов.

В коллекцию под названием «Ladies Who Lunch» (Светские дамы) вошли образы, иронично переосмысляющие детскую одежду и объединяющие ее с ретро-силуэтами в духе 60-х. На платьях, пальто и костюмах-двойках красуются персонажи мультфильмов, сумочки моделям заменяют пластиковые ведерки для песочницы, ланч-боксы и бутылочки для молока. Аксессуары под стать – на головах у некоторых девушек надеты ободки с модулями, которые вешаются над кроватками. И все это окрашено во все оттенки пастельной гаммы – нежно-розовый, небесно-голубой, нежный желтый.

Кроме того, дизайнер попытался воссоздать культовые маленькие костюмы, которые были почерком Франко Москино в те годы и которые носила Фрэн Дрешер – короткие юбки, приталенные жакеты и шляпки стали основой новой коллекции, пишет Elle. В показе приняли участие любимые модели Джереми: Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Стелла Максвелл и Винни Харлоу. Дебютировала на подиуме Аарон Филип – первая трансгендерная модель с ДЦП, которая заключила контракт с крупным модельным агентством Elite Model Management New York. В зрительном зале тоже было немало звезд: в частности, в первом ряду сидели Меган Фокс, Мэделин Петш, Карен Элсон, Дипло и Томми Дорфман – звезда сериала «13 причин почему», недавно совершившая каминг-аут как трансгендерная женщина.