Светлана Бевза уже не первый сезон демонстрирует новые коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке. На этот раз украинский дизайнер исследует копирование в модной индустрии, копируя саму себя. Основные вещи Bevza из предыдущих коллекций теперь переосмыслены и переданы в новой ироничной манере.

Светлана также поднимает вопрос излишнего производства. «Копирование влечет за собой значительное перепроизводство в индустрии моды. А это в первую очередь негативные последствия для экологической ситуации в мире, на которую я хотела бы обратить внимание. И она ничуть не менее важна, чем этическая сторона вопроса. Мы все так или иначе столкнемся с последствиями перепроизводства. Мы все в одной лодке и должны это четко понимать», – приводит L’Officiel слова дизайнера.

В сезоне весна-лето 2022 Bevza обращается к морю: топы и бра с ребристой фактурой сделаны в форме морских ракушек, а к свитерам, рубашкам и футболкам идет матросский воротник в тон. Также в коллекцию вошли топы с квадратным вырезом, которые напоминают пластиковые пакеты, шелковые блузки и юбки с принтом из колосьев пшеницы и платья, сшитые из маленьких квадратных лоскутов – остатков из мастерской Bevza. Образы завершали сумки-ракушки разных размеров и шапочки с полями, очень похожие на те, что делали раньше из газеты, отмечает Buro 24/7.

Что касается цветовой гаммы, то в весенне-летнем сезоне Светлана добавила в свою коллекцию больше красок. На моделях можно увидеть вещи розового, изумрудного, голубого, оранжевый, желтый и фиолетовый. А вот знаковые коды модного Дома отобразились в удлиненных топах, платьях с асимметричными вырезами и нарядах чистого белого цвета. Дизайнер не обошла стороной и актуальную тему сознательной моды. В коллекции были использованы трикотаж из волокон переработанных пластиковых бутылок, органический хлопок и другие материалы органического происхождения, такие как бамбук и крапива, отмечает Vogue UA.