Дизайнера из Вьетнама Питера До давно перестали воспринимать исключительно как бывшего ученика Фиби Файло. Экс-сотрудник Céline запустил собственный бренд в 2018 году. Три года спустя он дебютировал на Неделе моды в Нью-Йорке – и сделал это красиво. Для своего первого подиумного показа Питер выбрал минималистичную локацию на Манхэттене, которая является продолжением его весенне-летней коллекции, отмечает Elle.

Центральной идеей коллекции стала максимальная простота во всем. В каждом луке отражалась философия дизайнера – одеваться красиво, не усложняя себе жизнь. В частности, в коллекции можно найти лаконичные вещи плавных линий: макси-платья из тонкого трикотажа, длинные рубашки, плиссированные снизу, свободные шелковые брюки и плащи. Костюмы и пальто Peter Do украшены наметочными швами – как будто вещи еще не завершены.

Как пишет InStyle, во время работы Петер До вдохновлялся вьетнамской культурой и воспоминаниями о своей семье: цветы на пальто и жакетах отсылают к любимой фотографии его родителей, на которой мать стоит с букетом в руках, платья выполнены по типу вьетнамского костюма аозай, который носила его бабушка, а идея деконструкции взята из способа приготовления супа Фо – коллекцию, как и блюдо, можно «разобрать» по частям.

Аскетичность и лаконичность образов уравновешивают многочисленные завязки, стеклянные элементы, похожие на серьги с хрустальных люстр, а также вышивка в виде ярких пионов.