В Нью-Йорке стартовала Неделя моды весна-лето 2022, открыв месячный марафон показов и презентаций. Одними из первых свою коллекцию публике представили дизайнеры Proenza Schouler Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес. В отличие от большинства своих коллег, творческий дуэт не стал искать замен настоящим шоу в разгар пандемии. Пока многие бренды снимали фэшн-фильмы и проводили «закрытые» показы без зрителей, Proenza Schouler просто выжидал удобного момента.

И вот, когда он наступил, дизайнеры, вполне предсказуемо, показали коллекцию, вдохновленную путешествиями, по которым все так соскучились с момента закрытия границ. Образы нового сезона были созданы ими под впечатлением от отдыха на Кауаи – гавайском острове, который Маккалоу и Эрнандес Proenza Schouler называют своим убежищем. Его яркая природа и неповторимая атмосфера не могла не повлиять на выбор оттенков, принтов, фасонов и даже тканей коллекции – максимально легких и струящихся. «Одежда, которая вызывает чувство радости», – приводит World Fashion Channel слова дизайнеров.

На подиуме появились платья с бахромой на подоле, тренчи, нейлоновые парки, брючные костюмы, удлиненные блузки с длинными рукавами, комбинезоны с широкими штанинами и многие другие вещи.

Как отмечает Harper’s Bazaar, следующим летом Proenza Schouler окрасится в непривычные для себя яркие, «витаминные» цвета: апельсиновый, лимонный, огненно-красный, фуксия. Даже анималистичный принт «под зебру» у дизайнеров в этот раз получился не черно-белым, а цветным, практически в духе поп-арта. Беспечную атмосферу отдыха также передают яркие орнаменты и украшения, имитирующие гавайские бусы из цветов и листьев. Отдельного внимания заслуживает и кастинг шоу, главными звездами которого стали Джиджи Хадид, Виттория Черетти и Элла Эмхофф – падчерица вице-президента США Камалы Харрис, недавно подписавшая контракт с агентством IMG.