Бренд AZ Factory планирует организовать показ Love Brings Love («Любовь порождает любовь») в память об его основателе, дизайнере Альбере Эльбазе. Для шоу более 40 дизайнеров создадут наряды, вдохновленные легендарным модельером. Они будут представлены 5 октября, на закрытии Недели моды в Париже.

Как сообщает InStyle, среди дизайнеров и Модных домов, которые примут участие в показе, – креативный директор Dior Мария Грация Кьюри, креативный директор женской линии Louis Vuitton Николя Жескьер, креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия, основатель одноименного бренда Рик Оуэнс и креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли.

«От высокой моды до уличной одежды. Я бы сказал, что это широкий состав от очень молодых к очень известным дизайнерам, ­– приводит The Blueprint слова генерального директора AZ Factory Лорана Малеказа. – Речь идет о том, чтобы индустрия объединилась, чтобы отдать дань уважения великому человеку, великой личности. Давайте отметим этот прекрасный момент, но также напомним себе и общественности, что представляет собой эта индустрия – и как сильно мы нуждаемся в красоте и творчестве в этом мире».

Напомним, что Альбер Эльбаз ушел из жизни 25 апреля 2021 года в возрасте 58 лет. Причиной смерти дизайнера стали осложнения после коронавируса. За время своей карьеры Эльбаз работал креативным директором Lanvin и Yves Saint Laurent, а также основал бренд AZ Factory.