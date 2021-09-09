В апреле этого года Ralf Ringer, благотворительный фонд Оксаны Федоровой, АНО «Твоя природа», при поддержке движения Тимофея Баженова, запустили экологический флешмоб «Добробувь», главная цель которого – внедрить практику сбора и вторичной переработки обуви в обычную жизнь школьников, студентов и их родителей.

В рамках флешмоба российский обувной бренд установил в школах, ВУЗах, экологических и волонтерских центрах специальные экобоксы для сбора ненужной обуви. Затем она вывозится на переработку на Дмитровский завод РТИ – один из крупнейших в стране заводов по переработке и утилизации отходов. Там из собранной обуви изготавливают резиновую крошку, которая будет использована для благоустройства детских площадок и школьных стадионов.

Кроме того, такие эко боксы можно найти на постоянной основе в магазинах Ralf Ringer. Приносить можно любую обувь, главное, чтобы она была чистой и упакована в пакет.

В поддержку своей экоакции компания провела съемку на Дмитровском заводе РТИ, где старая обувь получает новую жизнь. Резкий контраст между декорациями производства и моделями в стильной обуви из коллекций бренда визуализирует важность тесной связи экологии с модной культурой. Ralf Ringer считает, что бережное отношение к природе поможет стереть «грязный след», который оставляет fashion-индустрия на нашей планете, отмечает Fashion United.

Кроме инициативы переработки, Ralf Ringer предлагает осознанно относиться и к самим покупкам. По мнению экспертов, экологичнее приобретать обувь, которая прослужит несколько сезонов. Также важно ухаживать за ней, а если она всё-таки надоест или устареет, то не выбрасывать ее. В ближайших планах компании – еще несколько важных экоинициатив, продолжающих стратегию устойчивого развития.