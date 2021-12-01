Нидерландский бренд Hunkemöller представляет лаунж-коллекцию одежды Oh!La!Lounge, которая предлагает вам идеальные базовые вещи, с помощью которых вы без особых усилий сможете создать свой любимый образ для прогулки, похода в клуб, бар или ресторан, чтобы вскружить всем голову.

В этом году дизайнеры Hunkemöller дополнили традиционную линейку домашней одежды сексуальными костюмами из трикотажа и бархата, меховыми худи и полупрозрачными боди. Самые горячие поклонницы пижамного стиля смогут составить комплекты с атласными шортиками, кружевными кроп-топами или бралеттами, поверх которых можно накинуть уютный свитер.

Отличным завершающим акцентом образа или идеальным подарком любимой подруге могут стать игривые мягкие тапочки с животными принтами, леопардовые пушистые носки или забавные меховые маски для сна.

Коллекция будет доступна во всех магазинах Hunkemöller, а также на маркетплейсе Lamoda.