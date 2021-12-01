Российский бренд одежды STUDIO 29 и марка украшений из бисера Beaded Breakfast выпустили совместную коллекцию украшений. Ее цвета коллекции повторяют главные оттенки новогодней капсулы STUDIO 29 – синий и зеленый, красный и оранжевый, черный и белый – и являются ее логичным дополнением.

В линию вошли тонкие кольца из бисера, состоящие из двух половинок контрастных цветов, открытые серьги-кольца из бисерных жгутов в ярких оттенках, а также моносерьги в форме медуз с длинными цепочками в градиентном черно-белом спектре, пишет Elle.

«Украшения Beaded Breakfast — уникальные и неповторимые, нам нравится их стилистика и то, что каждая модель создается вручную. Поэтому мы сразу приняли решение, что именно они идеально дополнят нашу новогоднюю капсулу», – приводит Buro 24/7 слова основателя бренда STUDIO 29 Татьяны Фомичевой.

Купить аксессуары можно на официальных сайтах STUDIO 29 и Beaded Breakfast.