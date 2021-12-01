Pirelli провели онлайн-презентацию, где представили свой традиционный календарь, для работы над которым ежегодно приглашают главных звезд мировой фотографии. В этом году его автором стал Брайан Адамс – канадский рок-музыкант и фотограф, известный своими эффектными портретными съемками.

Как пишет Forbes, выпуск 2022 года посвящен жизни гастролирующего музыканта, героями стали 10 исполнителей разных возрастов, работающих в разных жанрах и направлениях: Игги Поп и Шер, а также современные музыканты St. Vincent, Grimes, Рита Ора, Bohan Phoenix, Saweetie, Кали Учис, Нормани, Дженнифер Хадсон и сам Брайан Адамс. Впервые в истории календаря фотограф одновременно стал и участником съемок. Также Адамс записал композицию The Cal, которая войдет в его новый альбом.

Фотоистория получила название «On the Road» (В дороге), что стало очень символичным, поскольку музыкантам приходится постоянно переезжать и выступать в разных городах. Съемки календаря проходили в Лос-Анджелесе и на Капри.

На снимках герои переживают разные моменты гастрольной жизни: репетиции, волнение перед выходом на сцену, постоянные переезды и отдых между концертами в гостиничных номерах.

«Было бы очень, очень трудно описать все, что происходит в дороге за пару дней. Поэтому я просто попытался показать некоторые моменты. Например, музыканты никогда по-настоящему не видят фасад здания, они видят его со служебного входа, мы видим дверь на сцену, мы видим закулисье, мы видим подвал здания… вы идете от служебного входа к двери автомобиля, к двери отеля, к двери поезда, к двери автобуса. Это целая куча дверей, но это всегда связано с путешествием...» – приводит Buro 24/7 слова Брайана Адамса.

Издание 2022 года «On the Road» выполнено в виде конверта для виниловой пластинки. В выпуске – более 160 страниц и 70 фотографий. Новая версия стала 48-м изданием календаря, который выходит с 1964 года. В прошлом году календарь не вышел, бюджет на его подготовку компания перенаправила на борьбу с COVID-19.