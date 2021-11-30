2 декабря в российский прокат выходит одна из самых долгожданных премьер 2021 года – фильм Ридли Скотта «Дом Гуччи». Основой для сценария картины послужила книга Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности», а основой для сюжета стали события, приведшие к убийству в 1995 году главы компании Маурицио Гуччи его женой Патрицией Реджани.

С момента мировой премьеры фильма Ридли Скотта продажи Gucci резко выросли. Особенно активно поклонники картины скупают винтажные вещи модного Дома.

Платформа промокодов и купонов Wethrift зафиксировала рост интереса пользователей к поиску и покупке товаров Gucci на 270%. Кроме того, на многих ретейл-площадках, в числе которых Farfetch, наблюдается значительное увеличение поисковых запросов. После выхода картины на экраны он достиг 1500%, пишет i-D.

Также отмечается, что всплеск продаж Gucci произошел в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, Италии, Дании, Гонконге и Сингапуре. Однако до сих пор премьера фильма состоялась только в США и Соединенном Королевстве. В издании предполагают, что виновницей такого ажиотажа может быть Леди Гага, которая играет жену Маурицио Гуччи, Патрицию Реджиани, в годы, предшествовавшие его убийству в 1995 году. Художница по костюмам «Дома Гуччи» Янти Йейтс подсчитала, что во время съемок актриса примерила от 75 до 100 нарядов бренда.