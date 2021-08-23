В Москве завершился 18-й сезон ежегодной международной специализированной выставки головных уборов и аксессуаров Chapeau, на протяжении многих лет выступающей ключевой деловой площадкой для презентаций и оптовых продаж изделий из трикотажа, фетра, меха и других материалов.

С 17 по 19 августа 2021 года в московском Центральном выставочном зале «Манеж» проходили презентации не только головных уборов, но и дизайнерской одежды: на подиуме Chapeau состоялось более 30 модных показов, в том числе брендов Rina Collection, KGB, Alina Iv Millinery, AMP, Vadim Merlis, Дома «Елисабет», George Black, дизайнера Ирины Гончаровой и других.

Открытие выставки по традиции сопровождалось гостевым показом Дома Slava Zaitsev и личным визитом мэтра отечественной моды Вячеслава Зайцева. Гости первого дня также смогли увидеть на подиуме новинки от дизайнера изысканных головных уборов Лии Гуреевой и модельеров клуба Millinery, постоянных участников Chapeau.

Во второй день выставки в рамках деловой программы Chapeau Fashion Conference состоялась увлекательная обзорная лекция по трендам головных уборов, аксессуаров и модной одежды от Заведующего кафедры «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института (МХПИ), автора и ведущего YouTube-канала «Модный Градус» - Андрея Сафинина, собравшая полный зал у главного подиума.

Расписание третьего дня показов Chapeau включало конкурсную программу под кураторством дизайнера Ирины Гончаровой. Свои работы на подиуме выставки представили как начинающие, так и опытные авторы. Обладателями наград от профессионалов в области производства и дизайна головных уборов, вошедших в состав жюри, стали: Сева Демидов в номинации «Фрик», Лариса Сметанина и Елена Двинских в номинации «Театр», Ирина Суханова и Светлана Кварта в номинации «Гламур», Ольга Иркли и Павел Башанин в номинации «Этно», а также Виктория Москаленко со спецпризом за театральность и художественное решение коллекции.

В экспозиции Chapeau-2021 приняли участие 60 производителей головных уборов и аксессуаров, в числе экспонентов были такие компании как Fredrikson, Level - pro, Lorentino, Marco Ermolli, Vintage+, Vizio, «Дамский шик», «Петербургский стиль», «Сиринга-Стиль», «Цилиндр» и другие. Официальными партнерами Chapeau-2021 стали: крупнейший международный бренд косметики Schwarzkopf, торговая марка «Воды Здоровья», Greca Terra, Торговый дом «Шатер», Дом моды Slava Zaitsev и модельное агентство Z’S Models, а также медиа-холдинг PROfashion и YouTube-канал «Модный Градус».

Андрей Малых, директор выставки Chapeau и гендиректор ООО «Кордон»:

«После сложного года изоляции и значительных ограничений для бизнеса, мы наблюдаем не только живой интерес участников к коммуникации с рынком, но и активность со стороны оптовиков, а это значит, что нас ждет интересный период восстановления, а возможно и перерождения индустрии головных уборов и аксессуаров. Нашей неизменной задачей остается обеспечение максимально комфортных условий для того, чтобы специалисты отрасли могли проводить сезонные презентации коллекций для b2b-клиентов, а их работа в рамках выставки была удобна и эффективна».

Лия Гуреева, дизайнер, основательница бренда Lia Gureeva (Москва):

«Несмотря на новую для выставки площадку – Манеж – у нас был замечательный подиум, свет, много фотографов, - а значит получится большой объем материалов для публикаций. Также приятно удивило количество посетителей – мы работали на стенде все дни без перерывов, проводили переговоры и примерки. Важной составляющей стала деловая программа, очень понравилась лекция Андрея Сафинина, а также возможность лично с ним пообщаться. Мы довольны выставкой и желаем Chapeau уверенного развития!»

Ирина Рено, директор бренда VINTAGE+ (Казань):

«Нам как бренду, участвующему в Chapeau почти с самого ее основания, было очень приятно вновь оказаться здесь и окунуться в родную атмосферу. Выставка для нас прошла максимально продуктивно. Помимо постоянных клиентов, которые приехали изучить наши коллекции, мы обрели много новых партнеров. Благодарим организаторов - с ними всегда очень приятно сотрудничать!»

Андрей Сафинин, заведующий кафедры «Дизайн костюма» МХПИ, автор и ведущий YouTube-калана «Модный Градус»:

«Вопреки непростому времени, выставка удивляет количеством участников и посетителей. Особо порадовал интерес к моей лекции, на которой собралось порядка 100 человек, причем, не случайных людей, а именно участников экспозиции, с которыми я затем общался уже на их стендах; многие выражали благодарность за важные сведения, которые они почерпнули из моего обзора. Все это очень вдохновляет и вселяет уверенность, что у Chapeau отличные перспективы для дальнейшего роста и развития».