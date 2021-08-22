Популярная российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава стала амбассадором бренда Zarina. Девушка стала главной героиней нового социального проекта марки #Силавтебе, посвященного борьбе со стереотипами и поддержке женщин. Съемки прошли в Санкт-Петербурге, режиссером выступила Анна Меликян, известная по фильмам «Русалка», «Про любовь» и «Фея». Об этом пишет Sostav.ru.

В ролике Варнава гуляет по петербургским улицам и знаковым локациям города в серо-голубом костюме-тройке, черном платье с открытыми плечами и ярко-красном жакете со свободными брюками в тон. На фоне исторических зданий летнего Петербурга героиня напомнит зрителям, что главная сила заключается в нас самих.

Другими участницами проекта стали правозащитница Алена Попова, врач-онколог Ольга Смирнова, прима-балерина Мария Абашова и журналистка Саша Сулим, отмечает Buro 24/7.

Как отметили авторы кампании, ее героини наглядно доказывают, что на пути таланта и искренности нет преград. Своими смелыми поступками и вдохновляющим примером они борются со стереотипы о женщинах, бескорыстно помогают другим и не сомневаются, что «сила в том, кто верит в свою силу»!