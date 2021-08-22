Испанский бренд Uterqüe, принадлежащий группе Inditex, впервые представил собственную парфюмерную линию. Четыре аромата, сочетающие цветочные, древесные и травяные ноты, представлены в классическом флаконе объемом 50 мл. Кроме того, каждый парфюм выпускается в мини-версии, которая идеально подходит для путешествий, отмечает Elle.

Так, в дебютную линейку ароматов Uterqüe вошли:

Драгоценный жасмин: женственный и чувственный букет из нот туберозы, жасмина и ириса с оттенком розового перца. В основе парфюма – аромат мускуса и росного ладана;

Теплый аромат удового дерева: пряный эликсир из амбры, ладана и удового дерева с нотами шафрана и лепестков роз.

Освежающий нероли: деликатный букет нероли и листьев петитгрейна дополнен свежими нотами лайма, кумквата и легким прозрачным ароматом мускуса.

Деликатная роза: лепестки роз с нотами сушеного абрикоса. Обволакивающая и теплая парфюмерная композиция с восточными нотами, раскрывающаяся на основе ароматов амбры и пачулей.

Коллекция уже поступила в продажу во все магазины и онлайн. Стоимость большого флакона составляет 6 990 рублей.