Художница Аня Самойлова представила коллекцию головных уборов, созданную в сотрудничестве с костромским брендом Kotomâ. Он был основан в 2018 году журналистом Ольгой Надеждиной и дизайнером Татьяной Япаровой, целью которых стало найти современное звучание русской культуры и возродить отечественное льноводство. Помимо превосходного качества за Kotomâ стоит важный социальный подтекст. Марка работает с очень кропотливыми мастерами, которым сложно трудоустроиться на постоянную работу: многодетными и одиночными мамами и людьми старшего возраста, пишет Elle.

Источником вдохновения для коллаборации стал традиционный венец с длинными лентами. В коллекцию марки вошло 17 венцов двух размеров, заготовки к которым Анна, продолжая ремесленную традицию, вышила и расписала вручную. Каждый рисунок, созданный в технике акварельных разводов, абсолютно уникален и неповторим.

«Лен, который прислали мне девочки, я расписала акварельными разводами, чтобы выстроить связь между нами: одна из техник, которую использует Kotomâ – это травление цветового пигмента на ткани. Добавив вышивку, часто встречающуюся в моих работах, получился органичный симбиоз наших визуальных языков. Люблю Kotomâ и очень рада, что у нас получилось сделать совместный проект. Мне кажется, эта коллаборация – прекрасный пример того, как традиция может продолжать жить в современном мире и в нас самих», – приводит Buro 24/7 слова художницы.

Купить головные уборы можно в инстаграм-аккаунтах Ани Самойловой и Kotomâ.