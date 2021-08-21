Стриминговый сервис Netflix и продюсерская компания Shondaland анонсировали сотрудничество с британским брендом Malone Souliers. Вместе они выпустят коллекцию мужской и женской обуви по мотивам нашумевшего проекта «Бриджертоны».

Как пишет Burning Hut, действие сериала происходит в Великобритании в так называемую эпоху Регентства – с 1811 по 1820 год. В центре сюжета оказывается дворянская семья с восемью братьями и сестрами, каждый из которых ищет свою любовь. Первый сезон в большей мере посвящен героине Дафне Бриджертон, роль которой исполнила Фиби Дайневор, и ее возлюбленному в исполнении актера Реге Пейджа.

О готовящейся коллаборации рассказала дизайнер и основательница бренда Malone Souliers Мэри Элис Мэлоун. По её словам, обувь будет вдохновлена стилем главных героев сериала.

«Я большая поклонница "Бриджертонов". Сериал обращается с прошлым революционно и восторженно, а я ровно так же подхожу к изготовлению обуви. Это партнерство было захватывающим с точки зрения дизайна, оно позволило нам ощутить пышность и беззастенчивое великолепие моды эпохи Регентства. Но это также было очень естественно», – приводит Buro 24/7 слова Мэри Элис Мелоун.

Всего в коллекции будет 15 моделей обуви. Пока неизвестно, когда именно она поступит в продажу, но, скорее всего, это произойдёт в 2022 году. Стоимость каждой пары будет достигать от $450 до $600, пишет L’Officiel.

Сейчас Netflix снимает второй сезон «Бриджертонов», в котором вернутся многие герои из первой части. На волне популярности стриминговый сервис уже продлил шоу на третий и четвёртый сезоны.