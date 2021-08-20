Англо-американская актриса Лили Коллинз присоединилась к команде амбассадоров Cartier, в которую уже входят Джейк Джилленхол, Трой Сиван, Уиллоу Смит, Мэйси Уильямс и Джексон Ванг.Как пишет InStyle, узнаваемый стиль девушки, яркая харизма и элегантность, сочетающаяся с определенной дерзостью, сделали ее идеальным выбором для французского Дома.

Исполнительница главной роли в сериале Netflix «Эмили в Париже» снялась в рекламе ювелирной коллекции Clash [Un]limited. Также она будет представлять сумки Double C de Cartier.

«Для меня быть частью семьи Cartier означает присоединиться к уникальному сообществу нонконформистов, проявляющих огромную силу характера. Cartier – это Париж, это определенный тип элегантности и французской утонченности, воплощенных в новых коллекциях Дома с присущей им классической экстравагантностью», – поделилась с прессой актриса.

На кадрах из кампании, снятых американским фотографом Зои Гертнер, Лили Коллинз демонстрирует украшения из новой капсульной коллекции, в которую вошли кольца, браслеты, серьги и часы из белого золота с бриллиантами и шипами из оникса и аметистов, пишет The Blueprint.

«Моя мама всегда носила мужские часы Cartier, когда я росла. Я помню, что мне нравилось, как они выглядят на её запястье, а затем на мой восемнадцатый день рождения мама подарила мне часы, сказав, что они будут со мной всю мою жизнь. У меня просто есть эти семейные воспоминания, связанные с домом», – приводит Burning Hut слова девушки.