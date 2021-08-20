Весной в Санкт-Петербурге начал работу первый магазин COS. Сначала бренд посвятил этому событию капсульную коллекцию, а на днях представил тематический путеводитель по городу. Это проект является продолжением глобальной инициативы, направленной на знакомство с локальными представителями комьюнити бренда.

В создании гида приняли участие друзья COS – выходцы из различных креативных индустрий – в том числе танцовщик Мариинского театра Кимин Ким, иллюстратор Мария Саинте, DJ, художница и активистка Лёля Нордик, креатор и блогер Анастасия Нестеренко и художник Алексей Глухов. Они показали свои «места силы» фотографу Дарье Романовой.

В частности, в гид вошли книжный магазин «Подписные издания», Театральная площадь, «Новая Голландия», зона отдыха на Крестовском острове и Co‑op Garage.

В гайдбук попали Театральная площадь и Мариинский театр, остров Новая Голландия и Крестовский остров, книжный магазин «Подписные издания» и Co-op Garage.

Образы героев путеводителя были составлены ими самостоятельно из летней коллекции марки.

Путеводитель по Санкт-Петербурге уже доступен в Instagram-профиле бренда.

Дебютный бутик COS в Петербурге расположен в историческом здании 20 века на Большом Проспекте ПС, 59 на площади свыше 450 квадратных метров.