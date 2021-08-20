Рынок штормит, все меняется стремительно. Последний год стал очень показательным. Изменилась культура потребления — люди стали больше инвестировать в нематериальные ценности, охотнее тратят свободные деньги на образование, здоровье и путешествия. Состоятельных людей, зараженных вещизмом, становится все меньше. Этичное отношение к природе и тренд на осознанное потребление сыграли на руку вторичному рынку.

Цена на вторичном рынке — главный плюс для продавца. В основном на продажу к нам приносят сумки или вещи, которые мало или почти не использовали. В таком формате ресейл перестает быть маргинализированным, и люди понимают, что это абсолютно нормально - активно продавать свои вещи.

Особенно актуален этот фешн-тренд для люксовых брендов, ведь зачастую инвестиции в покупки не оправдывают надежды покупательниц: вещь быстро надоедает, да и негоже это - несколько раз выходить с одной и той же Jacquemus, когда она у всего Инстаграма. О том, как работают сервисы по скупке сумок, скучающих на полках искушенных модниц, рассказала основательница платформы Skupka Vip Garderoba — Мира Такин

— Всё очень просто: если вам не подошла вещь, а осуществлять возврат в магазин уже поздно, то вы можете попробовать продать ее нам. В основном мы специализируемся конкретно на люксовых сумках и охотно принимаем модели из лимитированных коллекций. Самые популярные бренды, которые нам обычно предлагают: Gucci, Balenciaga, Prada, Valentino, Saint Laurent, Chanel, Bottega, Hermes, Christian Dior, Louis Vuitton, jacoemus и т.д. В основном это сумки, которые разонравились или покупались на один раз. У нас есть требования есть не только к состоянию и марке товара, но и к актуальности модели. Особенность нашего сервиса в том, что мы выкупаем лоты сами, а не сводим “продавца” с “покупателем”, на мой взгляд это очень удобно.