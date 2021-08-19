Российский бренд 12Storeez представил первую капсульную коллекцию перезапущенной линии для мужчин. Впервые марка занялась мужской одеждой представили в 2019 году, но из-за пандемии в компании приняли решение приостановить работу над ней, пишет Fashion Network.

В коллекции есть все, что нужно для составления комфортных повседневных образов: хлопковые футболки и свитшоты, водолазки из мериносовой шерсти, рубашки из денима, несколько моделей джинсов, трикотажные брюки, объемные жилеты, пиджаки и пальто с добавлением кашемира. Как отмечают в компании, все модели в коллекции сочетаются между собой и охватывают основные сферы жизни современного мужчины.

В палитре капсулы присутствуют карамельный, бирюзовый, чернильный, небесно-голубой, табачный и кофейный оттенки.

«Впервые мы выпустили одежду для мужчин два года назад и практически сразу столкнулись с пандемией, которая потребовала от нас пересмотреть подход ко многим бизнес-процессам. Мужская линия не была в тот момент приоритетным направлением, и мы решили приостановить работу над ней, чтобы сберечь ресурсы. Сейчас мы возвращаемся – с учетом накопленного опыта, с точным пониманием нашей аудитории и новым взглядом на современный мужской гардероб», – приводит Buro 24/7 слова сооснователя и генерального директора 12Storeez Ивана Хохлова.