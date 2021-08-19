Спонсор Серены Уильямс Nike представил дебютную коллекцию, созданную в рамках программы Serena Williams Nike Design Crew (SWDC). Программа, запущенная в 2019-м, направлена на поощрение разнообразия в индустрии дизайна и содействие воспитанию нового поколения дизайнеров.

В 2020-м группа из 10 студентов по всему миру работала в штаб-квартире Nike в штате Орегон на протяжение полугода, создавая одежду, обувь и аксессуары, вдохновленные олимпийской чемпионкой. Работа велась в формате школы-инкубатора, а семеро из участников в итоге получили постоянные позиции в спортивном бренде, пишет Buro 24/7.

Поиск дизайнеров для проекта шел в общественных колледжах, через магазины Nike и агентство Harlem's Fashion Row, которое представляет интересы темнокожих профессионалов индустрии моды.

«Будущее спорта – творческое, инклюзивное и неограниченное по возможностям — играть приглашаются все желающие, – приводит The Blueprint слова Серены Уильямс. – Мое партнерство с Nike по Serena Williams Design Crew основывается на том же духе инклюзивности и распространяется на дизайн — в Nike и в индустрии по всему миру. Здесь так много невероятных талантов. Я надеюсь, что следующее поколение узнает об этой программе и вдохновится принять в ней участие».

В коллекцию вошли предметы как спортивной, так и повседневной одежды, среди которых – теннисное боди с длинными рукавами, кроп-топ с принтом, теннисные шорты, леггинсы, теннисный топ на молнии, худи и комбинезоны. Вещи украшены различными деталями – например, надписью OO Williams, которая отсылает к инициалам дочери Серены и обозначению нулевого счеат в теннисе. Также некоторые предметы выполнены в стиле традиционного западноафриканского тканого полотна Кенте, в узорах которого скрывается буква S.

Кроме того, в капсулу вошли четыре пары обуви. Среди них – два варианта модели Nike Court Legacy с золотыми люверсами, которые символизируют четыре золотые олимпийские медали Уильямс, а также Nike Air Max Koko и Nike Ryz 365 2, украшенные логотипом SWDC.

Коллекция Nike x Serena Williams SWDC1 поступит в продажу 1 сентября на сайте и в магазинах бренда.