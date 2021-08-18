Бренд «ТВОЕ» представил коллаборацию с компанией Warner Media, приуроченную к выходу фильма «Космический джем. Новое поколение». По сюжету звезда мирового спорта Леброн Джеймс помогает мультипликационными персонажами Looney Tunes – Багзу Банни, Даффи Даку, Порки Пигу и Лоле Банни – обыграть в баскетбол цифровые версии величайших звёзд баскетбола.

В коллекцию вошли кроп-топы, футболки, худи и жилетки оверсайз фасона, а также спортивные брюки и шорты. Практически все изделия подойдут как молодым людям, так и девушкам, благодаря унисекс крою и универсальной цветовой гамме. Вещи из коллекции выполнены в черном, белом, светло-сером, ярко-оранжевом и красных оттенках.

Съемка лукбука прошла на баскетбольшой площадке. Участие в ней приняли блогеры Лиза Glossmix и Влад Воронцов.

Коллекция доступна в магазинах «ТВОЕ», а также на онлайн-платформах Ozon и Wildberries. Стоимость вещей начинается от 999 рублей.