Французский модный Дом Chanel заявил о проведении повторной презентации своей круизной коллекции 2022 в Дубае.

Как отмечает L’Officiel, изначально презентация круизной коллекции должна была состояться в Италии. Из-за пандемии коронавируса Chanel пришлось перенести показ в Ле-Бо-де-Прованс на юге Франции.

Коллекция была вдохновлена ​​пьесой Жана Кокто «Орфей», посвященной темам морали, жертвенности и артистизма. Кокто был другом основательницы дома Габриэль Шанель. В 1960 году он снял в каменоломнях Carrières de Lumières, ставшей декорациями для показа, фильм «Завещание Орфея».

В коллекции креативный директор Chanel Виржини Виар использовала элементы стиля панк, создав жакеты в заклепках и мини-юбки с бахромой. Их сбалансировали льняные брюки с завышенной талией, платья с кружевом и цветочной вышивкой, пишет Buro 24/7.

Это уже не первый показ круизной коллекции модного Дома в Дубае. Предыдущий состоялся в 2014 году, специально для него был построен огромный павильон на искусственном острове, откуда открывается вид на один из самых футуристических горизонтов в мире. С тех пор эмират значительно расширился и укрепил свою репутацию быстрорастущего рынка роскоши и туристического центра.