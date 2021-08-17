Американская певица Бейонсе и ее супруг рэпер Джей Зи были объявлены новыми лицами и амбассадорами ювелирного Дома Tiffany & Co, который недавно стал частью бизнес-империи Бернара Арно LVMH, пишет World Fashion Channel. Артисты заключили с брендом договор о долгосрочном сотрудничестве и скоро появятся в его новой рекламой кампании.

Данная новость была анонсирована в американском издании Harper’s Bazaar – сентябрьский номер журнала посвящен истории успеха Бейонсе, которой в следующем месяце исполнится 40 лет. Tiffany & Co. выступил единственным партнером выпуска и предоставил певице украшения для модной фотосессии. Артистка появилась в кадре в комбинезоне из коллаборации своего бренда Ivy Park x adidas и колье Tiffany & Co. с бриллиантом весом более 21 карат, который объединил все образы съемки.

«Я хочу каждый день ощущать ту же свободу, что и на сцене. Я хочу исследовать те свои стороны, на которые у меня не хватало времени, и насладиться временем с мужем и детьми, – приводит Buro 24/7 слова Бейонсе. – Я хочу путешествовать не по работе. Я хочу, чтобы мое следующее десятилетие было посвящено праздникам, радости, а также тому, чтобы давать и получать любовь».

После того, как LVMH выкупили Tiffany & Co. в январе этого года, конгломерат решил поменять менять позиционирование ювелирной марки. Это связано и с приходом 28-летнего Александра Арно на должность исполнительного директора компании. Бренд начал использовать социальные сети в качестве основного маркетингового инструмента и нанимать новых амбассадоров, ориентируясь на поколение Z, отмечает FashionTime. Таким образом, Бейонсе и Джей Зи присоединились к целой команде друзей Tiffany & Co., в которую входят Аня Тейлор-Джой, Трэйси Эллис Росс, спортсменка Айлин Гу и певица Rosé.